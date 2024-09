Alton Towers Resort

Grootste pretpark van Engeland sluit attracties om de haverklap: 'Wat is hier aan de hand?'

Het grootste pretpark van Engeland maakt deze zomer geen goede indruk. Door technische storingen en werkzaamheden is het attractieaanbod van Alton Towers momenteel een schim van wat het zou moeten zijn. Veel grote attracties zijn slechts enkele uren per dag operationeel, of ze blijven dicht. Shawn Sanbrooke van YouTube-kanaal Theme Park Worldwide legt de vinger op de zere plek in een videoreportage.

Alton Towers verwelkomde vorig jaar een nieuwe directrice: Bianca Sammut. In mei 2023 verscheen ze voor de camera van Sanbrooke voor een zeldzaam interview over veelgehoorde klachten van fans. Daarin werd beterschap beloofd. Tot op heden heeft het management die belofte niet waar kunnen maken: nu het hoogseizoen voorbij is, sluiten attracties om de haverklap.

Het park is deze week geopend van 10.00 tot slechts 16.00 uur. Maar wie om 10.00 uur naar binnen wandelt, zal merken dat veel grote attracties pas een stuk later opengaan. Bovendien zijn twee achtbanen op dit moment dicht vanwege niet-noodzakelijk onderhoud: een merkwaardige keuze, vindt Sanbrooke, voor een park dat 's winters grotendeels dicht is.



Zeventig minuten

Wildwaterbaan Congo River Rapids opent pas om 12.00 uur. Bezoekers hebben dus slechts vier uur de tijd om een vaartocht te maken. Bij flying coaster Galactica is één van de twee stations in gebruik. In combinatie met sluitingen van omliggende attracties zorgt dat voor een wachtrij die zelfs op rustige dagen kan oplopen tot zeventig minuten.



En daar blijft het niet bij. Alton Towers had beloofd dat draaiend huis Hex in 2024 weer toegankelijk zou zijn na een langdurige sluiting. Tot nu toe zijn de poorten echter dicht. Kabelbaan Skyride was voor het laatst geopend in 2022. Er is een kostbaar onderhoudsproject aangekondigd, maar daar is nog weinig van te merken. Tijdelijke kermisattracties zijn weggehaald en niet vervangen.



Serieuze problemen

"Ik hou van dit park, maar het is erg frustrerend om te zien hoe dit park tegenwoordig wordt gerund", aldus de bekende vlogger. Hij spreekt over "serieuze problemen". "Ons was een beter seizoen beloofd, maar hier zijn we dan in september. Wat is hier aan de hand?"



Het probleem was nog nooit zo groot, aldus Sanbrooke. Hij zegt te begrijpen dat storingen altijd kunnen voorkomen. "Maar zo veel sluitingen en zo veel uitgestelde openingen, dat is gewoon niet normaal. Het maakt me extra verdrietig omdat ik weet dat mensen veel geld besteden om hier te komen. En dan willen ze zo veel mogelijk attracties doen."



Bezuinigingsmaatregel

Een andere bezuinigingsmaatregel: bij de ingangen van attracties staan vandaag de dag geen medewerkers meer om bezoekers te begroeten. Spookhuis The Curse at Alton Manor is in opvallend slechte staat: veel effecten zijn kapot. Het lijkt alsof de darkride een jaar na de opening al geen aandacht meer krijgt.



Sanbrooke hoopt dat het operationele drama volgend jaar achter de rug zal zijn. Dan opent Alton Towers een nieuwe attractie met de werktitel Project Ocean, in de buurt van de vernieuwde rollercoaster Nemesis Reborn. Volgens geruchten wordt dat een suspended top spin, vergelijkbaar met Talocan in Phantasialand.