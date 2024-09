Walibi Holland

Walibi Holland belooft aanpassingen in alle spookhuizen en scare zones: 'Mag echt een tandje beter'

Walibi Holland wil de Halloween Fright Nights in 2024 naar een hoger niveau tillen. Er is geïnvesteerd om het populairste evenement van het jaar op ieder vlak te verbeteren. Dat vertelt manager Bianca Leemrijse in een videopresentatie voor personeel.

Het halloweenteam heeft dit jaar een duidelijke boodschap meegekregen van het management, aldus Leemrijse. "Alles wat we dit jaar doen, mag echt wel weer een tandje beter, mooier, cooler, toffer." Om die reden werd elke scare zone en elk spookhuis voorzien van iets nieuws.

"Jullie gaan het allemaal zien, er zit overal echt iets nieuws in. Echt weer even wat dat je denkt: wat?!" Men heeft er "ontzettend hard aan gewerkt", zegt de manager. Nog niet alle wijzigingen worden onthuld. Productiemedewerker Scott Bravenboer en uitvoerend regisseur Kevin Kouwenhoven lichten al wel een tipje van de sluier op.



Kanonnen

Zo krijgt de scare zone Pirates Cove "kanonnen die echt gaan schieten", plus een grote videoprojectie. In het gebied Nightmares wordt de waterbak van de gesloten attractie Splash Battle gebruikt voor "leuke effecten" terwijl een heks voorbij komt vliegen. Een nieuw effect in Ghostly Graveyard wordt nog niet onthuld.



Bij de zone Tangled Twigs was er extra aandacht voor de soundtrack. Vlakbij het wandelpad komen speakers te staan met "keihard gekraak van takken en bomen", om de beleving intenser en heftiger te maken. Het zorgt voor automatische schrikeffecten, legt Bravenboer uit. Verder worden verspreid over het park hier en daar bosjesmannen verstopt in de struiken.



Verrassen

"In elk gebied hebben we een groot iets toegevoegd of aangepast om het weer te upgraden", belooft Kouwenhoven. Ook in de haunted houses is het de bedoeling om bezoekers te verrassen, zelfs als ze al vaker zijn geweest. "We hebben dit seizoen sowieso vrij veel dingen aangepast in huizen."



Jefferson Manor en Psychoshock worden expliciet genoemd als plekken waar grote of kleine veranderingen zijn doorgevoerd "die mensen echt niet verwachten". Helemaal nieuw is het spookhuis Us vs You, waarin de rijkste mensen op aarde lugubere spelletjes spelen met de armen.



Immens

Bravenboer: "Ze gaan jou martelen, opjagen en zo veel mogelijk laten lijden. Het voelt heel echt." Het haunted house verrijst in een "enorm groot gebouw" met een hoog plafond. "Doordat het gebouw zo groot is, kunnen we ook de scènes echt immens bouwen. We gaan all out met deze." Walibi's halloweenseizoen start op zaterdag 5 oktober.