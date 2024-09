Efteling: Danse Macabre

Schuttingen verwijderd: Efteling heropent wandelpad naast Danse Macabre

De Efteling werkt stap voor stap toe naar de opening van de nieuwe attractie Danse Macabre. Afgelopen week werd een grote schutting rond het bouwterrein afgebroken. Vanaf vandaag is het wandelpad langs het gebied weer toegankelijk. Voorbijgangers kunnen daardoor dichterbij het voorplein komen.

In plaats van hoge houten schuttingen staan er nu lagere bouwhekken. Wie er overheen tuurt, kan alvast een glimp opvangen van het nieuwe griezelgebied Huyverwoud. Op het plein bij Danse Macabre werd onlangs een opvallende wegwijzer toegevoegd, bestaand uit een paal met bordjes en een onheilspellende tak in de vorm van een wijzende vinger.

Het groen is al aangeplant. Bankjes staan eveneens op hun plek. De entreepoort werd recentelijk voorzien van een bijpassend hekwerk. Wat momenteel nog wel ontbreekt, is een nieuwe Holle Bolle Gijs in de stijl van Danse Macabre. De papiervreter zal naar verwachting ergens in de komende weken arriveren.



Halloween

Uiteindelijk verhuist ook de entertainmentact van de Charlatans naar het plein. Over ongeveer zeven weken moet de attractie volledig operationeel zijn. Dan starten de eerste previews voor abonnementhouders. De publieksopening van Danse Macabre vindt plaats tijdens Halloween, op donderdag 31 oktober.