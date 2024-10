Koninklijke Burgers' Zoo

Nieuw evenement in Burgers' Zoo met fabeldieren, Dolfje Weerwolfje en labyrint

Bezoekers van Burgers' Zoo kunnen de komende maanden niet alleen levende dieren bewonderen, maar ook een groot aantal fabeldieren. Tijdens het nieuwe evenement Fantastische Fabelwezens wordt het Arnhemse dierenpark bevolkt door onder meer een centauren, eenhoorns, boomnimfen, sfinxen, een feniks en zeemeerminnen.

Eén van de pronkstukken is een ruim 3 meter hoge briesende draak, met een vleugelspanwijdte van 5,5 meter. In een video is te zien hoe het decorobject op de juist plek werd gehesen. Ook de Yeti, het Monster van Loch Ness, het vliegende paard Pegasus, slangengod Quetzalcoatl en de Minotaurus zijn tijdelijk onderdeel van de collectie van de dierentuin.

De Minotaurus kreeg een plek in het labyrint Het Duistere Woud, geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Het is niet voor het eerst dat Burgers' Zoo niet-bestaande dieren in huis haalt. Eerder presenteerde het park al evenementen met dinosaurussen, reusachtige insecten en uitgestorven dieren uit de ijstijd. De fabeldieren zijn speciaal voor de dierentuin vervaardigd.



Prikkelen

"Sommige wezens kennen hun oorsprong in de Griekse mythologie, andere stammen uit de Europese folklore of de moderne tijd", zegt een woordvoerder. Men wil het publiek "prikkelen om dieper te duiken in deze wonderlijke verhalen, met hun talloze verwijzingen naar natuur, cultuur en geschiedenis".



In samenwerking met kinderboekenschrijver Paul van Loon is een audiotour ontwikkeld die in het teken staat Dolfje Weerwolfje. Dat werkt met behulp van QR-codes. De bekende weerwolf kreeg ook een plek in het park. Fantastische Fabelwezens duurt van zaterdag 12 oktober 2024 tot en met zondag 9 maart. Alle activiteiten zijn inbegrepen bij de entreeprijs.