Movie Park Germany

Te koop: karretje van verdwenen Movie Park-achtbaan Lethal Weapon Pursuit

Pretparkfans krijgen de kans om een exclusief object in huis te halen: een karretje van een iconische achtbaan uit Movie Park Germany. Het gaat om een carrosserie van de rollercoaster Cop Car Chase, die in 1996 opende als Lethal Weapon Pursuit. Eind 2006 is attractie afgebroken.

Het treinomhulsel, vervaardigd door fabrikant Intamin, wordt door een particulier aangeboden op veilingsite eBay. Daar is momenteel 499 euro geboden. Voor 999 euro mogen gebruikers het gevaarte direct komen ophalen in de Duitse gemeente Swisttal. De koper is zelf verantwoordelijk voor het transport.

"Er zijn uiteraard enige tekenen van ouderdom door de langdurige opslag, maar voor particulieren is dit absoluut een uniek item", schrijft de aanbieder. Hij noemt het "een bijzonder verzamelobject voor liefhebbers van achtbanen en pretparken". De carrosserie is 240 centimeter lang, 140 centimeter breed en 90 centimeter hoog.



Warner Bros.

Lethal Weapon Pursuit was gebaseerd op de gelijknamige filmreeks, in het bijzonder actiecomedy Lethal Weapon 3 uit 1992. Toen het Duitse pretpark in 2005 de Warner Bros.-licenties verloor, werd de attractie hernoemd naar Cop Car Chase. Op de oude plek van de coaster is tegenwoordig Santa Monica Pier te vinden.