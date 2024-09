Dolfinarium

Verwarde man verstopt vissen in zijn broek om dolfijnen te voeren in Dolfinarium

Een frequente bezoeker van het Dolfinarium in Harderwijk heeft een parkverbod gekregen. De reden: hij smokkelde regelmatig vis mee naar binnen, zodat hij stiekem de dolfijnen in het dierenpark kon voeren. Dat is uiteraard tegen de regels. De man verstopte de vissen in zijn broek.

Dat schrijft Team Arrestantentaken van de Rotterdamse politie op Instagram. "Tijdens onze werkzaamheden komen we soms voor de meest onverwachte zaken te staan, zeker bij mensen met onbegrepen gedrag", staat in het bericht. "Maar iedere keer als we denken: veel gekker kan het toch niet worden, gebeurt er weer iets in de dienst waarvan je denkt: die zag ik niet aankomen..."

Agenten hebben vorige week een gebiedsontzetting moeten uitreiken in een cel. "Op zich niets bijzonders, maar dit keer was het niet voor een winkel of uitgaansgebied. Het Dolfinarium Harderwijk wilde namelijk niet meer dat deze man naar binnen kwam. Hij verstopte steeds vissen in zijn broek om de dolfijnen te voeren..."



Glimlach

Op Instagram verscheen ook een deel van de brief, waaruit valt op te maken dat het parkverbod ergens in 2025 weer afloopt. "Wij willen zijn verwardheid zeker niet belachelijk maken, maar een glimlach en wat woordspelingen konden we tijdens deze wacht toch niet onderdrukken", besluit de politie.