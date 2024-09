Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park haalt T-shirt uit de handel vanwege plagiaat

Europa-Park stopt per direct met de verkoop van een T-shirt met de nieuwe achtbaan Voltron erop. Het ontwerp bleek zonder toestemming gekopieerd te zijn van een fan. Een woordvoerder spreekt over een "intern misverstand". Daarom wordt het product uit de winkel gehaald.

Het Duitse attractiepark bood sinds kort een shirt aan met een afbeelding van Voltron en de teksten "Mackprodukt", "Schiene toll gebogen" en "Seit 1780". Het zijn verwijzingen naar een internetmeme gebaseerd uit een uitspraak van Europa-Park-eigenaar Roland Mack.

Hij zei ooit droogjes "de rail is prachtig gebogen, Mack-product" na een ritje in één van zijn achtbanen. Het werd een gevleugelde uitspraak onder pretparkfans. Leuk voor op kleding, moet iemand bij Europa-Park gedacht hebben. Maar in plaats van een origineel design koos men ervoor om een ontwerp van een fan te kopiëren.



Stomverbaasd

Philip Litzke verkoopt al langer nagenoeg identieke shirts in zijn eigen webshop Coasterfashion.de. Hij was dan ook stomverbaasd toen bleek dat Europa-Park zijn creatie had overgenomen, zonder overleg. "Je weet waar je het origineel kunt vinden", grapt hij in een Instagram-bericht waarin hij aandacht vraagt voor het plagiaat.



"Er is sprake van een intern misverstand", meldt een voorlichter van Europa-Park desgevraagd aan Looopings. "We nemen de T- shirts uit de verkoop." De versie van Litzke blijft te koop via Coasterfashion.de. Het is niet voor het eerst dat een pretpark concepten uit de webshop na-aapt: Energylandia in Polen maakte zich daar eerder ook al schuldig aan.