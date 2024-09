Kermis

Groeiend probleem voor kermisexploitanten: bezoekers gooien nepmuntjes in botsauto's

Een Duitse kermisexploitant luidt de noodklok over nepmuntjes. Werner Laux is de eigenaar van Formel 1 Circus, een botsautobaan. Hij komt de laatste tijd steeds vaker nepmuntjes tegen, gemaakt met een 3D-printer. Ze zorgen niet alleen voor inkomstenderving; de botsauto's gaan er ook door kapot.

"Ja vrienden, we zijn weer op de kermis van Saffig en helaas is het probleem van vorig jaar flink gegroeid", meldt de ondernemer op Facebook. "Ritmunten uit de 3D-printer die onze automaten slopen." Bij de autoscooter staan 24 uur per dag beveiligingscamera's aan, benadrukt Laux.

Hij zegt iemand betrapt te hebben die zo'n nepmunt gebruikt heeft. "Een muntje zat vast in een blauwe botsauto, waardoor we de persoon in kwestie gemakkelijk konden identificeren. We gaan de beelden tonen als de 3D-printer zich niet binnen twee dagen bij ons meldt."



Niederzissen

De kermis in Saffig, gelegen in de West-Duitse deelstaat Rijnland-Palts, duurde tot en met afgelopen maandag. Aanstaande zaterdag gaat de autoscooter weer open in de plaats Niederzissen, zo'n twintig minuten verderop.