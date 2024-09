Efteling

Foto's: Efteling zet Max & Moritz in de steigers voor groot onderhoud

Efteling-bezoekers moeten Max & Moritz deze maand wekenlang missen. De dubbele familieachtbaan blijft naar verwachting tot en met vrijdag 20 september buiten gebruik voor werkzaamheden. Men pakt het onderhoud groot aan: het stationsgebouw komt in de steigers te staan.

Deze week werd gestart met het opbouwen van steigerconstructies rond het bouwwerk. Ook bij de baan zelf zijn steigers verschenen. De Efteling heeft zelf niets naar buiten gebracht over het project, op de sluitingsdata na.

Max & Moritz, een powered coaster van de Duitse fabrikant Mack Rides, opende ruim vier jaar geleden als de vervanger van de Bob. Niet alles is nieuw: het station van de Bob uit de jaren tachtig werd deels hergebruikt.



Aquanura

In de buurt van Max & Moritz komen bezoekers momenteel op meer plekken steigers tegen. Zo staat de gevel van het Efteling Theater de komende weken in de steigers. Hetzelfde geldt voor het nieuwe Efteling Grand Hotel ernaast. Watershow Aquanura is niet te zien vanwege een renovatie.