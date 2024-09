Efteling

Video toont ontruiming van Efteling-attractie Fata Morgana met noodverlichting

Bijzondere videobeelden laten zien hoe een ontruiming bij Fata Morgana in de Efteling verloopt. De oosterse darkride viel onlangs stil, waarna alle opvarenden één voor één geëvacueerd moesten worden. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van speciale evacuatieplatforms in het water.

Filmpjes van Jana Willemstein laten zien hoe de noodverlichting is aangesprongen in de marktscène van de overdekte vaartocht. Bezoekers stappen met hulp van een bedrijfshulpverlener uit het bootje. Vervolgens lopen ze achter de schermen richting een alternatieve uitgang.

Via een deur aan de Aquanura-zijde verlaten ze uiteindelijk het attractiegebouw. Daarbij passeren de bezoekers de achterkant van de scène, waar onder andere een animatronic hangt. Pijlen wijzen gasten de goede kant op. In sommige scènes wordt bij een ontruiming ook automatisch een pijl met het woord "exit" op de muur geprojecteerd.



Vieze hand

De evacuatie verliep opvallend rustig. Er was dan ook geen sprake van een calamiteit, zoals een brand. Eén van de bezoekers hield een vieze hand aan het avontuur over, door het aanraken van het rooster. Het gebeurt niet vaak dat Fata Morgana ontruimd moet worden: de attractie uit 1986 wordt gekenmerkt door vrij degelijke techniek.