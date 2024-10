Plopsaland Resort Belgium

Eerste beelden van nieuw Nachtwacht-spookhuis in Plopsaland

Plopsaland De Panne heeft afscheid genomen van de enge Halloween Scare Nights voor jongeren, maar speciaal voor kinderen biedt het attractiepark dit najaar wel een spookhuis aan. In parkdeel Heidiland is afgelopen weekend de beleving Nachtwacht & Het Huis van Pandora geopend, gebaseerd op de Studio 100-serie Nachtwacht.

Plopsaland spreekt zelf over een "gratis belevenishuis". Jonge bezoekers dompelen zich onder in de wereld van Nachtwacht dankzij "een spannende interactieve ervaring" waar ze doorheen wandelen. Vier acteurs uit de reeks - Vlad, Keelin, Wilko en Vega - maken een digitale verschijning in de attractie.

Nadat het project vorige maand werd aangekondigd, zijn er nu ook beelden van de decors. Het kinderspookhuis is nog tot en met zondag 3 november toegankelijk in de weekenden en tijdens de Vlaamse herfstvakantie. Overigens geeft Nachtwacht op doordeweekse dagen in de vakantie een optreden in het park.



Kernwaarden

"Dit jaar kiezen de Plopsa-parken voor een volledig familiegerichte invulling van Halloween", zegt directeur Carl Lenaerts over de beslissing om geen angstaanjagende haunted houses meer aan te bieden. "Deze bewuste keuze sluit perfect aan bij het DNA en de kernwaarden van Plopsa."