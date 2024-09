Dolfinarium

Dolfinarium rondt verbouwing zeeleeuwenverblijf af: 'Meer natuurlijke omgeving'

Het Dolfinarium in Harderwijk is aan de slag gegaan met een reeks verbeterpunten. Met de overheid werd afgesproken dat het dierenpark de komende jaren verschillende aanpassingen doorvoert om het dierenwelzijn te verbeteren. Het verbouwen van het verblijf voor Californische zeeleeuwen vormt één van de eerste stappen. Dat project is deze zomer afgerond.

Sinds eind 2022 wordt in het Zeeleeuwentheater een educatieve presentatie vertoond in plaats van een lollige show: het zogeheten Zeeleeuwen College. Nu heeft men ook het verblijf zelf aangepakt. Zo is het dak deels verwijderd, zodat de dieren blootgesteld worden aan natuurlijke elementen als zonlicht, regen en wind.

"Dit versterkt de natuurlijke leefomgeving, stimuleert natuurlijk gedrag, biedt de dieren de mogelijkheid om te zonnen en stelt hen in staat om regen te ervaren", legt een woordvoerder uit. Het zou ook goed zijn voor de regulering van het 24 uursritme.



Rotsachtige omgeving

Het vernieuwde decor moet het natuurlijke leefgebied van de dieren nabootsen. Aan de linkerzijde van het verblijf kwam een rotsachtige omgeving. "Dat sluit nu aan bij de habitat van deze dieren." Men zorgde ook voor een pier en een boot, als verwijzing naar havens aan de Amerikaanse westkust.



"Tijdens het college kunnen we goed uitleggen waar deze dieren in de natuur leven en hoe dat verschilt van hun verblijf in een dierentuin", aldus de voorlichter. Rond de tribune zijn posters opgehangen in de stijl van een collegezaal. Andere veranderingen zijn niet zichtbaar voor publiek, zoals het installeren van vloerverwarming.



Voortdurend uitdagend

Het Dolfinarium wil de dieren naar eigen zeggen blijven prikkelen. Aan rotsen raken zeeleeuwen na verloop van tijd gewend, waardoor het verrijkingseffect vermindert. "Door regelmatig te variëren met verplaatsbare verrijkingen, zoals kunstmatige wieren en een verrijkingsdozen, zorgen we ervoor dat het verblijf niet tijdelijk, maar voortdurend uitdagend en stimulerend blijft."



Het Dolfinarium is er nog lang niet: in 2029 moeten de Californische zeeleeuwen een volledig nieuw verblijf tot hun beschikking hebben. Daarnaast wil het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur dat tussen 2026 en 2029 ook het verblijf van de Stellerzeeleeuwen en de showarena DolfijndoMijn vernieuwd worden, met het oog op dierenwelzijn.