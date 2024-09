Nieuws

Bijzondere samenwerking: Efteling, Europa-Park, Parc Astérix en Thorpe Park publiceren dezelfde video

Vier Europese attractieparken uit vier verschillende landen hebben de handen ineengeslagen voor een bijzondere samenwerking op social media. De Efteling, Europa-Park, Parc Astérix en Thorpe Park publiceerden vandaag dezelfde video. De boodschap: elk park heeft iets geweldigs te bieden.

Het gaat om een parodie op een filmpje dat Phantasialand eerder deze zomer presenteerde. Daarin zijn personen bellend te zien bij de ingangen van diverse Phantasialand-attracties, maar de telefoon wordt niet opgenomen. "Let's meet at Europe's best attraction!", verscheen erbij.

Phantasialand wilde benadrukken dat meerdere attracties het predikaat allerbeste van Europa verdienen. Walibi Belgium en Europa-Park kwamen in juli al met persiflages, maar dat schoot Phantasialand helemaal in het verkeerde keelgat. Beide video's moesten verwijderd worden.



Voltron

Nu presenteren de Efteling, Europa-Park, Parc Astérix en Thorpe Park een eigen variant, zonder beelden uit Phantasialand. In Europa-Park wordt de nieuwe lanceerachtbaan Voltron in de schijnwerpers gezet. De Efteling toont dive coaster Baron 1898, Parc Astérix schuift lanceerachtbaan Toutatis naar voren. Tot slot is er de nieuwe achtbaan Hyperia uit Thorpe Park.



Uiteindelijk rennen groepjes juichende bezoekers naar de entree toe. Phantasialand valt buiten de boot. "Wat een geluk dat we in Europa zulke geweldige attracties hebben!", luidt het bijschrift op Instagram. Inmiddels heeft ook PortAventura World uit Spanje gereageerd. "Oké, prima, laten we dan maar afspreken bij Shambhala", schrijft het pretparkresort met een knipoog.