Pairi Daiza

Belgisch dierenpark Pairi Daiza deze zomer ook op tv in Nederland

Het grootste dierenpark van België krijgt deze zomer ook aandacht in Nederland. Nadat in juli al een eerste Nederlandse reclamecampagne van start ging, wordt een tv-serie over Pairi Daiza nu ook uitgezonden op de Nederlandse tv. Net5 vertoont deze zomer het programma Een Dag in de Dierentuin: Expeditie Pairi Daiza.

In België is de tv-show al negen seizoenen op tv bij VTM. De opnames voor seizoen tien zijn momenteel in volle gang. Net5 zendt alle afleveringen van de eerste acht seizoenen tot 22 september uit op zondagen. Dat gebeurt in een hoog tempo. Zo zijn aanstaande zondag zes afleveringen van het zevende seizoen achter elkaar te zien, tussen 16.40 en 20.00 uur.

Na afloop verschijnen ze op streamingplatform Kijk.nl. In Expeditie Pairi Daiza krijgen kijkers een blik achter de schermen bij de populaire dierentuin. "De reeks is een uitzonderlijke getuige van de ontwikkeling en groeicurve van Pairi Daiza", meldt het park. "Sinds de opening op 11 mei 1994 is Pairi Daiza uitgegroeid tot de grootste betalende toeristische bestemming van België."



Japanse ploeg

Ook vanuit andere delen van de wereld kwam er belangstelling. Zo draaide een Japanse televisieploeg een negentig minuten durende uitzending voor de nationale zender NHK, onder de noemer Behind the Scene of the Zoo. De Britse publieke omroep BBC besteedde aandacht aan het park in de tv-show One Zoo Three.