Oorlogsmuseum Overloon

Oorlogsmuseum Overloon presenteert beleving rond invasie van Normandië: 'Baanbrekend en indrukwekkend'

Het Oorlogsmuseum in Overloon opent komend weekend een meeslepende attractie waarin bezoekers de invasie van Normandië beleven. Om een jonger publiek aan te spreken werd gekozen voor een "unieke experience". Met decors, video, audio en speciale effecten bootst men de landing op Omaha Beach na, op 6 juni 1944.

De initiatiefnemers spreken over "meeslepende en aangrijpende D-Day-ervaring", gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het publiek treedt in de voetsporen an het Amerikaanse 146th Combat Engineer Battalion. Dat was één van de eerste eenheden die aan land kwamen op de stranden van Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De toevoeging, die wordt aangekondigd als een "baanbrekende beleving in een indrukwekkende setting", heet D-DEX. Het doel is om toeschouwers onderdeel te maken van de historische gebeurtenis, meldt het Oorlogsmuseum. "Zonder het respect voor de geschiedenis uit het oog te verliezen", belooft directeur Erik van den Dungen.



Emotioneel

"Je kijkt als het ware over de schouder mee met de mannen, alsof je een oorlogsjournalist bent", vertelt een woordvoerster van het museum aan Looopings. "Het is een andere manier van herdenken en gedenken, in plaats van ons klassieke museale concept. Je wordt echt meegezogen in een beleving. Het komt erg dichtbij en dat maakt het heel emotioneel."



Aan het project werkten bekende namen mee als designfirma P&P Projects, decorbouwer Petro Art en audiovisueel specialist Dutch AV. Het Cosmic Orchestra verzorgde de soundtrack. Zaterdag vindt de officieuze opening plaats. De komende periode zal de attractie nog gefinetuned worden.