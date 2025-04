Fort Fun Abenteuerland

Duits pretpark breidt indianengebied uit met 12 meter hoge schommelattractie

Een pretpark in Duitsland heeft dit weekend een nieuwe attractie geopend: een 12 meter hoge wild swing. De reuzenschommel is onderdeel van het themadeel Yakari Erlebniswelt in familiepark Fort Fun Abenteuerland, gebaseerd stripfiguur Yakari.

Dat is indiaan die met dieren kan praten. In 2023 werd het parkdeel geopend met twee attracties: een paardenbaan en een waterglijbaan met bootjes. Vorig jaar volgde speelgebied Pfad der Fähigkeiten. Nu is er een familieattractie aan toegevoegd: Großer Adler.

Een gondel met twee rijen van acht personen schommelt heen en weer zonder over de kop te gaan. In een ruim acht minuten durende YouTube-video is te zien hoe de constructie de afgelopen weken werd opgebouwd. Gisteren vond de opening plaats.



Hellendoorn

Fort Fun Abenteuerland maakt deel uit van parkengroep Looping, net als onder meer Avonturenpark Hellendoorn. Daar opent volgend jaar een wild swing. Dit jaar zijn Plopsaland De Panne en Plopsaland Coo de eerste parken in de Benelux met het attractietype.