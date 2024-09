Dolfinarium

Pijnlijk: Dolfinarium voldoet niet aan eisen branchevereniging, lidmaatschap beëindigd

Het Dolfinarium mag geen lid blijven van de Europese branchevereniging voor zeezoogdieren. Bij een inspectie bleek het park in Harderwijk niet te voldoen aan de eisen van de European Association for Aquatic Mammals (EAAM). Daarom is het Dolfinarium uit de brancheorganisatie gegooid.

Enkele jaren geleden stapte het park al uit de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen en de Club van Elf, de vereniging van Nederlandse dagattracties. Die beslissing werd destijds verdedigd door te melden dat de focus kwam te liggen op de samenwerking met EEAM.

"Vanwege de kennis en expertise, alsook strenge regelgeving op het gebied van zeezoogdieren in het bijzonder", meldde het Dolfinarium in 2021. Des te pijnlijker is het dat het EEAM-lidmaatschap nu noodgedwongen is beëindigd.



Herinspectie

"Bij een eerdere EAAM-inspectie werden verbeterpunten geïdentificeerd die meer tijd vereisen om volledig te implementeren dan de termijn voor een herinspectie toeliet", zegt parkmanager Alex Tiebot erover. "We hebben ervoor gekozen om ons op dit moment te concentreren op het doorvoeren van deze verbeteringen, zonder een herinspectie aan te vragen."



Dat heeft geleid tot het vervallen van het lidmaatschap. Op welke gebieden er tekortkomingen zijn, wordt niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur eist dat de verblijven van de dolfijnen en Californische zeeleeuwen aangepast worden, omdat ze momenteel niet voldoen aan de Europese dierentuinrichtlijnen.



Tot en met 2029

Daarvoor heeft het park enkele jaren de tijd gekregen. Tiebot belooft dat de EAAM-standaarden leidend blijven voor het Dolfinarium, ook al is men geen lid meer. "Deze standaarden zijn ook verankerd in onze afspraken met het ministerie. Ze vormen een duidelijke routekaart voor onze ontwikkeling tot en met 2029."



Mogelijk wordt het Dolfinarium in de toekomst wel weer lid van EAAM, wanneer alle geplande verbeteringen zijn doorgevoerd. "We blijven toegewijd aan het continu verbeteren van onze faciliteiten en de zorg voor onze dieren, in lijn met deze hoge internationale standaarden."