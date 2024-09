Duinrell

Trollengrot is dicht: Duinrell sluit 47 jaar oude attractie Minitrein

De Trollengrot van Duinrell is gesloten. Het Wassenaarse attractiepark heeft na 47 jaar afscheid genomen van de Minitrein. Vanaf deze week kunnen bezoekers geen ritje meer maken met de zogeheten Trollen Express. Binnenkort starten de sloopwerkzaamheden.

Bij de Minitrein, geopend in 1977, maakten kleintjes op een rustig tempo een rondrit door een mysterieuze grot. Daar kwamen ze een vriendelijke trollenfamilie tegen. Nostalgici hoeven echter niet te vrezen: Duinrell belooft dat er een vergelijkbare beleving voor in de plaats komt, voor dezelfde doelgroep.

Mogelijk krijgen de trollen dus een nieuw leven. "We willen de magie behouden", zegt een woordvoerder erover. Uiteindelijk zal ook een naastgelegen horecalocatie aangepakt worden. Het project moet in de loop van 2025 af zijn.



Batflyer

Het opvallend grote stationsgebouw van de Minitrein stamt uit de jaren negentig. Eigenlijk had dat bouwwerk moeten dienen als het startpunt van de hangende achtbaan Batflyer, bedoeld voor seizoen 1997. Vanwege technische problemen kon Duinrell de rollercoaster nooit in gebruik nemen. Begin deze eeuw werd de baan gesloopt, het station bleef tot nu toe staan.