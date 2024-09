Movie Park Germany

Movie Park kiest horrorfilm A Quiet Place als thema voor nieuw spookhuis

Een nieuw spookhuis in Movie Park Germany wordt gebaseerd op een bekende horrorfilm. Bezoekers van het Halloween Horror Festival kunnen aankomend najaar een haunted house ontdekken dat draait om de populaire film A Quiet Place. Dat melden ingewijden aan Looopings. Woordvoerders van Movie Park kunnen het nieuws niet bevestigen.

Het Duitse pretpark maakte bijna twee weken geleden bekend dat het bestaande spookhuis Project Ningyo in Studio 1 - een 15 meter hoge hal - vervangen zal worden door een nieuw horrorhuis, met een oppervlakte van maar liefst 1400 vierkante meter. Daarmee zou het Europa's grootste overdekte horrorhuis worden. Over het thema wilde men niets kwijt.

Verschillende betrokkenen melden aan Looopings dat Movie Park werkt aan het binnenhalen van de filmrechten van A Quiet Place, uitgebracht door Paramount Pictures. De titel kwam eerder al voorbij in een enquête over mogelijke toevoegingen in het park. Voorlichters houden hun kaken stijf op elkaar. Wel gaf men onlangs al enkele hints in een persbericht.



Stay Quiet

"Er is nog één item waar het park erg stíl over is", viel daarin te lezen, met de nadruk op "stil". Ook de slogan Stay Quiet, Stay Alive gaf al het één en ander weg. Het is opvallend dat Movie Park er zelf nog niks over zegt: het Halloween Horror Festival begint al over twaalf dagen. Tickets voor het nieuwe spookhuis zijn nog niet te koop.



A Quiet Place, met in de hoofdrollen Emily Blunt en John Krasinski, verscheen in 2018. Het verhaal gaat over een postapocalyptische wereld waar de gehele mensheid is uitgeroeid door buitenaardse wezens die afkomen op geluid. Een gezin van vijf personen probeert te overleven. In 2020 ging het vervolg A Quiet Place Part II in première. Afgelopen zomer draaide de prequel A Quiet Place: Day One in de bioscoop.



Universal

Movie Park is niet het eerste park dat de horrorreeks gebruikt als thema voor een spookhuis: dit jaar presenteren de Amerikaanse Universal-resorts ook haunted houses rond A Quiet Place tijdens hun Halloween Horror Nights in Orlando en Hollywood. Die belevingen zijn al geopend.