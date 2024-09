Plopsaland Resort Belgium

Halloween in Plopsaland: Nachtwacht-spookhuis voor kinderen

Halloween in Plopsaland staat dit jaar in het teken van de Studio 100-serie Nachtwacht. Speciaal voor jonge bezoekers opent de nieuwe beleving Nachtwacht & Het Huis van Pandora, een spookhuis waar duistere wezens hun intrek hebben genomen. Het pretpark stapt af van halloweenavonden voor jongeren.

Looopings kon in mei al melden dat Plopsaland stopt met de jaarlijkse Halloween Scare Nights, waarmee men de concurrentie wilde aangaan met Bobbejaanland en Walibi Belgium. Gruwelijke haunted houses gaan niet meer open: voortaan ligt de focus in Plopsaland weer op een jongere doelgroep.

De serie Nachtwacht draait om een bovennatuurlijk trio met magische krachten, dat in het dorpje Schemermeer de strijd aangaat met boosaardige figuren uit de onderwereld. In de nieuwe Plopsaland-ervaring proberen vampier Vladimir, weerwolf Wilko en elf Keelin duistere wezens te verjagen uit een huis.



Speciale spreuk

"Alleen een speciale spreuk kan hen verdrijven en daar hebben ze jou voor nodig", meldt het attractiepark. Nachtwacht & Het Huis van Pandora is van zondag 6 oktober tot en met zondag 3 november geopend in de weekenden en tijdens de Vlaamse herfstvakantie.



Plopsaland is dan toegankelijk van 10.00 tot 19.00 uur. Op doordeweekse dagen in de vakantie zijn er ook optredens van Nachtwacht. Verder komt Piet Piraat wederom langs voor halloweenshows. Op zaterdag 5 oktober vindt een privé-evenement plaats. Reguliere bezoekers zijn dan niet welkom.