Efteling

Efteling-bekendheid had moeite met aanpassingen Carnaval Festival, Monsieur Cannibale en Droomvlucht: 'Moet je dáár nou over vallen?'

Een bekende oud-manager van de Efteling was aanvankelijk niet te spreken over recente veranderingen in verschillende attracties. De afgelopen jaren zijn Carnaval Festival, Monsieur Cannibale en Droomvlucht aangepast om te kunnen voldoen aan de huidige tijdsgeest. Lex Lemmens, voormalig parkmanager en projectmanager, wist initieel niet wat hij hoorde.

Dat vertelt Lemmens in een tweedelig podcastinterview over zijn Efteling-carrière. Presentator Oscar Koning vraagt hem hoe hij kijkt naar nieuwe scènes, thema's en figuren die zijn geïntroduceerd om attracties inclusiever en minder omstreden te maken. "Oeps, dat is een lastige", reageert Lemmens.

"Ik was in eerste instantie natuurlijk ontzettend verrast en eigenlijk wel een beetje boos", geeft hij toe. "In Carnaval Festival heb je aan het einde zo'n tafereel met Afrikaanse toestanden. Moet je dáár nou over vallen?" Lemmens, die bij de Efteling werkte tussen 1975 en 2005, kon zich niet voorstellen dat de scène problematisch was.



Wijs woord

Hij besloot te bellen met Louise Geesink, de dochter van wijlen Carnaval Festival-ontwerper Joop Geesink, om te vragen hoe zij naar het plan keek. "Hoe sta jij daar nou in? Ja, zei ze, ja, we moeten het maar laten gaan, want de wereld zit voort anders in mekaar. Ik denk: dat is een wijs woord, zo is het."



Toen Lemmens eenmaal vrede had met het Carnaval Festival-project, moest een ander Efteling-icoon eraan geloven: Monsieur Cannibale is getransformeerd tot Sirocco, met Sindbad de Zeeman in plaats van een Afrikaanse kannibaal. De oud-manager had ook daarover enige twijfels. "Maar ja, om dan het verhaal door te trekken naar Monsieur Cannibale, wat ook gebeurd is... Ja..."



Wel vreemd

Vandaag de dag kan Sirocco zijn goedkeuring wegdragen. "Ja, moeilijk, maar gelet op de huidige spanningen in de wereld en de tijd snap ik het wel." En de donkere elfjes in Droomvlucht? Een twijfelgeval. "Het is wel vreemd om de elfjes te zien in hun huidige uitmonstering, af en toe. Maar goed, het zij zo."







Begenadigd verteller Lemmens was in zijn tijd medeverantwoordelijk voor de realisatie van attracties als het Spookslot, de Piraña, Polka Marina, Carnaval Festival, de Bob, Fata Morgana, de Pegasus en Droomvlucht. Hij groeide in de loop der jaren uit tot een legendarisch Efteling-gezicht en een graag geziene interviewgast.



Faillissement

In de podcast weidt Lemmens ook uit over de samenwerking met huiscomponist Ruud Bos, het faillissement van de bouwer van Droomvlucht, de opening van Carnaval Festival vlak na de dood van Geesink en de vriendschap die hij opbouwde met toenmalig creatief directeur Ton van de Ven.



Daarnaast deelt hij verhalen over plannen die de Efteling destijds had om in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Sally Dark Rides een eigen animatronicfabriek op te tuigen in Waalwijk. Verder zegt hij bootjesmolen Polka Marina het meest te missen van alle verdwenen Efteling-attracties. "Ik ben ervan overtuigd dat-ie erg nog goed te vernieuwen zou zijn op essentiële punten. Ik mis 'm wel."