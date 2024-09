Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland vangt geëvacueerde omwonenden op na gaslek

Buurtbewoners van Plopsaland zijn naar het Plopsaland Theater Hotel gebracht naar aanleiding van een gaslek. In Adinkerke ontstond maandagavond een gaslekkage bij een woning in de buurt van het Vlaamse pretpark. Twintig omwonenden moesten geëvacueerd worden.

Zij konden ondergebracht worden in de lobby van Plopsa's viersterrenhotel, tot het gevaar geweken was. De woning waar de lekkage ontstond, is tijdelijk onbewoonbaar. Het gezin - met twee kinderen - mocht overnachten in het hotel.

Vanwege het voorval was De Pannelaan, de straat van Plopsaland, zo'n twee uur lang grotendeels afgesloten. Dat zorgde niet voor veel overlast: het attractiepark zelf is deze maand alleen geopend op zaterdagen, zondagen en woensdagen.