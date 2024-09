Efteling

Efteling wijzigt parkindeling: twee attracties wisselen van rijk

Twee attracties in de Efteling horen vandaag de dag bij een ander parkdeel dan voorheen. De Efteling is verdeeld in vijf rijken: Fantasierijk, Marerijk, Reizenrijk, Ruigrijk en Anderrijk. Nadat eerder 4D-bioscoop Fabula al van rijk wisselde, wordt nu ook het Kinderspoor bij een ander gebied gerekend.

Fabula, de opvolger van PandaDroom, was altijd onderdeel van het Anderrijk. De ingang bevond zich op het plein voor het Spookslot. Met de sluiting van het oude spookkasteel verdween een doorgang tussen Anderrijk en Fantasierijk. Vervanger Danse Macabre krijgt een entree aan de andere zijde, naast Max & Moritz en tegenover de Piraña.

Omdat Fabula nu alleen nog bereikbaar is via de Pardoes Promenade, heeft de Efteling besloten om de 4D-attractie - inclusief souvenirwinkel en restaurant - onder te brengen in Fantasierijk. Het is na Symbolica de tweede attractie in het gebied. Verder huisvest Fantasierijk de watershow Aquanura.



Flierefluiter

Wie de huidige Efteling-plattegrond voor zich heeft, ziet ook dat de traptreintjes van het Kinderspoor sinds kort niet meer bij Ruigrijk horen. Het oud-Hollandse treinparcours ligt voortaan in het Reizenrijk, waar het attractietype thematisch gezien uiteraard beter past dan tussen de ruige attracties. Ook verkooppunt de Flierefluiter verhuisde op papier naar Reizenrijk.



Eind vorig jaar werd al een andere opvallende wijziging doorgevoerd. Sindsdien is het Sprookjesbos, gelegen in Marerijk, een apart themadeel. Op de papieren kaart staan de verschillende sprookjes tegenwoordig in een apart vak. "Uit onderzoek is gebleken dat gasten het Sprookjesbos als een apart gebied ervaren en dit ook graag op die manier terugzien", zei een voorlichter daarover.



Windstreken

De rijkenindeling van het attractiepark stamt uit 1999. Eerder waren de verschillenden delen van de Efteling vernoemd naar vier windstreken: Noorderpark (Reizenrijk), Oosterpark (Ruigrijk), Zuiderpark (Anderrijk) en Westerpark (Marerijk). Met de opening van Symbolica in 2017 introduceerde men het vijfde rijk Fantasierijk.