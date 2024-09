PortAventura World

Brand uitgebroken in waterpark PortAventura: tot nader order gesloten

Het waterpark van PortAventura World in Spanje is voorlopig gesloten naar aanleiding van een brand. Bezoekers van Caribe Aquatic Park werden maandagmiddag opgeschrikt door zwarte rook. Vervolgens is het terrein ontruimd. Beelden op social media laten zien hoe de badgasten het waterparadijs verlaten.

Het vuur ontstond rond 16.50 uur bij een transformator, meldt de lokale brandweer. Hulpverleners wilden in eerste instantie alleen het terras ernaast evacueren, maar het management van PortAventura koos ervoor om uit voorzorg iedereen te laten vertrekken. Er vielen geen gewonden.

Naar de oorzaak en de schade wordt nog onderzoek gedaan. Op social media geeft PortAventura aan dat Caribe Aquatic Park de komende dagen gesloten zal blijven "voor onderhoudswerkzaamheden". De brand wordt in de verklaring niet genoemd. Wie al tickets had gekocht, ontvangt een e-mail met alle opties.



Glijbanen

Caribe Aquatic Park is één van de drie themaparken van PortAventura World in badplaats Salou, naast PortAventura Park en Ferrari Land. Het waterpark met glijbanen, waterspeelplaatsen en zwembaden opende in 2002 onder de naam Costa Caribe.