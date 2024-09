Efteling

Voorlopig geen groot onderhoud bij Fata Morgana in de Efteling: 'Kan nog jaren duren'

Een grote onderhoudsbeurt bij Fata Morgana in de Efteling laat op zich wachten. Efteling-directeur Fons Jurgens vertelde vorig jaar dat er voorbereidingen getroffen werden voor een ingrijpende renovatie van de darkride uit 1986. Het lijkt erop dat Jurgens voor zijn beurt gepraat heeft.

De komende periode staat er namelijk geen grootschalig onderhoud gepland voor de attractie, meldt een woordvoerder aan Looopings. "Dat kan echt nog wel wat jaren duren", zegt hij. Tot die tijd wordt Fata Morgana niet verwaarloosd: reguliere werkzaamheden en reparaties gaan gewoon door.

Uiteindelijk zal wel een rigoureus onderhoudsproject volgen, waarin de attractie in één keer van boven tot onder wordt aangepakt. Droomvlucht onderging recentelijk een vergelijkbare behandeling: die attractie bleef ruim vier maanden dicht. De Efteling kan echter nog niet zeggen wanneer Fata Morgana aan de beurt komt.



Veel figuren

"We zijn heel druk bezig met de Fata Morgana", zei directeur Jurgens in april 2023. "En dat is een hele zware omdat daar heel veel figuren, personages in zitten, waar wij naar moeten kijken. Dus wij zijn dat aan het doen."



De Efteling communiceerde al vaker dat elke attractie eens per zes jaar onder de loep genomen wordt om te bekijken of er aanpassingen nodig zijn. In 2018 - zes jaar geleden - was Fata Morgana voor het laatst langdurig gesloten. Komend najaar staat wel een kleine sluiting op de planning: de attractie is naar verwachting buiten gebruik van maandag 11 tot en met vrijdag 15 november.