Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe krijgt politie over de vloer

Het Friese pretpark Duinen Zathe krijgt deze maand bezoek van de echte politie. Normaal gesproken rijdt in het Verkeerspark van Duinen Zathe al een politiewagentje met een agent rond, maar op een speciale Politiedag - zaterdag 28 september - staat het volledige park in het teken van dienders.

Bij het terras wordt een politiestand opgetuigd. Kinderen kunnen er vragen stellen aan echte politieagenten. Ook mogen ze een kijkje nemen in een politieauto. Verder krijgen bezoekers op verschillende momenten de kans om mee te helpen met het vangen van een ontsnapte boef.

Tot slot zorgt Duinen Zathe voor een fotomoment in politiestijl. De attracties zijn gewoon geopend en de reguliere all-inclusive-formule blijft van kracht. Duinen Zathe nam het verkeersconcept over van Verkeerspark Assen, dat in 2014 sloot.