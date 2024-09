Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland toch niet het hele jaar open: winterstop van bijna zes weken

Plopsaland De Panne stapt weer af van een jaarrondopening. Enkele jaren geleden werd aangekondigd dat het attractiepark aan de Vlaamse kust voortaan het hele jaar geopend zou zijn, zelfs in het laagseizoen. Bezoekers waren in de wintermaanden welkom op alle woensdagen, zaterdagen en zondagen. Dat gaat komende winter veranderen.

Plopsaland hanteert begin 2025 een winterstop van bijna zes weken. Tussen het einde van de kerstvakantie en de tweede week van februari zal het pretpark volledig gesloten zijn. Op zaterdag 8 februari gaan de poorten weer open. Volgens een woordvoerster heeft de beslissing om langdurig dicht te gaan te maken met geplande onderhoudswerkzaamheden.

"We sluiten effectief vanwege grootschalig onderhoud", meldt ze aan Looopings. Welke projecten er op de planning staan, maakt Plopsa nog niet bekend. Abonnementhouders kunnen door de aanpassing minder vaak naar binnen dan gedacht. Ze worden vooralsnog niet gecompenseerd.



Mayaland

Eerder werd al besloten om afscheid te nemen van het apart openen van het overdekte gedeelte Mayaland op alle dagen dat Plopsaland gesloten is. Mayaland gaat tegenwoordig alleen nog samen met de rest van het park open.



De introductie van de jaarrondopening hing destijds samen met de komst van het Plopsaland Theater Hotel. Men had als doel om hotelovernachtingen in de dalperiodes de moeite waard te maken. In de praktijk waren het hotel en het park in januari en februari vaak uitgestorven.