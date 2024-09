Phantasialand

Phantasialand betrapt op gebruik van AI-kunst: 'Gewoon triest'

Phantasialand heeft artificial intelligence gebruikt bij het ontwikkelen van enkele nieuwe kunstwerken. Dat ontdekte een Reddit-gebruiker, die het Duitse pretpark online aan de schandpaal nagelt. De AI-schilderijen verschenen bij toiletten in themadeel Berlin en een eetzaal in Mexicaanse sferen.

De bezoeker nam de creaties onder de loep en kwam tot de conclusie dat ze gemaakt zijn door een computer in plaats van door een ontwerper. Alle kunstwerken bevatten inderdaad typische AI-elementen, zoals onherkenbare symbolen die tekst moeten voorstellen, wazige details in gezichten en mismaakte handen en vingers.

Onmiskenbaar AI, luidt het oordeel op Reddit. Een teleurstellende beslissing, klinkt het in de reacties. "Phantasialand bezuinigt altijd op de verkeerde dingen", schrijft iemand. "Dat is gewoon triest."



Goedkoop

Meer mensen halen het park online door het slijk. "Nogal teleurstellend", zegt een ander. "Met de liefde en zorg die ze hebben gestoken in het creëren van themazones, voelt dit goedkoop aan. Echte artiesten betalen zou geen probleem moeten zijn. Laten we hopen dat het geen gewoonte wordt."



Artificial intelligence inzetten voor kunst wordt in de creatieve sector gezien als een doodzonde, omdat echte kunstenaars op die manier overbodig worden. Het risico bestaat dat uiteindelijk alleen inspiratieloze en onoriginele content overblijft. Zelflerende machines worden immers louter gevoed met materiaal dat al bestaat.