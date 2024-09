Efteling

Efteling-fans uit hun dak op laatste zomeravond: shows massaal bezocht

De laatste zomeravond van het jaar heeft heel wat Efteling-fans op de been gebracht. Opvallend veel abonnementhouders maakten zondagavond van de gelegenheid gebruik om zomerse Efteling-voorstellingen nog één keer te bekijken. Bij twee acts bestond het publiek grotendeels uit volwassen liefhebbers.

Zo gingen Efteling-fans uit hun dak bij de laatste vertoningen van de Anderberg Musikverein, de muzikale Max & Moritz-show met Frau Schmetterling en bakker Krümel. Het Openluchttheater in het Sprookjesbos zat helemaal vol voor de laatste voorstelling van Een Avond Met Wolf.

Na afloop werd de hoofdpersoon beloond met een luid applaus en een staande ovatie. De vrolijke gekte riep herinneringen op aan de sfeer van het Negen Pleinen Festijn, het zomerfestival dat tot en met 2019 op het programma stond.



Efteling Symfonie

Zondagavond konden fans eveneens afscheid nemen van twee Aquanura-shows: de Eerste en Tweede Efteling Symfonie werden voorlopig voor het laatst vertoond. Komende winter presenteert de Efteling een nieuwe versie van het fonteinenspektakel.



Hoewel de zomerperiode officieel voorbij is, blijft het Zomerstrand in het Reizenrijk nog geopend in de weekenden van september. Dan treedt ook zanggroep The Red Noses Boogie Boys nog op, net als Carnaval Festival-figuren Jokie en Jet. De start van het laagseizoen gaat eveneens gepaard met meerdere onderhoudsprojecten en sluitingen.