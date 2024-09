Efteling

Video: Efteling-medewerkers doen met Max & Moritz-kar mee aan Te Land, Ter Zee En In De Lucht

De Efteling zet twee deelnemers aan Te Land, Ter Zee En In De Lucht in het zonnetje. Het bekende amusementsprogramma keerde afgelopen weekend terug op de tv. Zaterdagavond was het onderdeel Tobbedansen te zien. Ook twee medewerkers van het attractiepark gleden van de metershoge schans naar beneden.

Willem en Lex, werkzaam bij familieachtbaan Max & Moritz, besloten een karretje te bouwen in de stijl van de attractie. Zo ontstond een kleurrijke zeepkist gebaseerd op de voorkant van de Moritz-trein. In een video op het YouTube-kanaal van de Efteling vertellen de personeelsleden hoe ze in de aanloop naar het tv-avontuur te werk gingen.

Ook de uiteindelijke afdaling wordt in beeld gebracht. Die verliep niet zoals gehoopt: de Eftelingers hebben de bel nooit bereikt. "Het ging iets minder snel dan we gedacht hadden", klinkt het na afloop. "We dachten met een flinke vaart ernaartoe te gaan."



1,2 miljoen mensen

De comeback van Te Land, Ter Zee En In De Lucht stond zaterdag garant voor hoge lineaire kijkcijfers. Meer dan 1,2 miljoen mensen zaten voor de buis. RTL 4 scoorde een marktaandeel van 32,9 procent, weet tv-kenner Tina Nijkamp. "Dat zijn Nederlands elftal-achtige kijkcijfers", zegt ze. De resterende drie afleveringen worden de komende weken uitgezonden.