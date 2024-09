DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort sluit zich aan bij branchevereniging dagattracties

De Nederlandse branchevereniging voor pretparken, dierentuinen en andere dagattracties heeft een nieuw lid. DierenPark Amersfoort voegt zich deze maand bij de Club van Elf. Daarmee telt de brancheorganisatie, die in 1973 werd opgericht met elf parken, nu in totaal 24 leden.

"Een sterke vereniging is belangrijk in tijden waarin gastbeleving, veiligheid, duurzaamheid, toegankelijkheid en goed werkgeverschap essentieel zijn", staat in een persbericht. De leden van de Club van Elf wisselen kennis en ervaringen uit. Ook wordt er indien nodig gelobbyd bij de politiek.

Efteling-directeur en Club van Elf-voorzitter Fons Jurgens zegt blij te zijn met het lidmaatschap van de Amersfoortse dierentuin. "Omdat het park met haar professionaliteit en passie een welkome aanvulling is op waar de Club van Elf voor staat: bezoekers een onbezorgd dagje uit bieden om samen te zijn en op te laden."



Familiebedrijf

DierenPark Amersfoort is een familiebedrijf, geleid door algemeen directrice Astrid Wassenaar. Het park opende in mei 1948. "Als lid van Club van Elf krijgen we de mooie kans om niet alleen onze eigen expertise in te brengen, maar ook te leren van de waardevolle inzichten en ervaringen van andere leden", aldus Wassenaar.



De overige 23 leden van de Club van Elf zijn Apenheul, Artis, Burgers' Zoo, Blijdorp, Duinrell, Efteling, Heineken Experience, Van Gogh Museum, GaiaZoo, Hellendoorn, Keukenhof, Madurodam, Merlin Entertainments, Openluchtmuseum, Ouwehands Dierenpark, Paleis Het Loo, Slagharen, Stromma, Scheepvaartmuseum, Spoorwegmuseum, Toverland, Walibi en Wildlands.