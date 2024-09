Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Halloween terug in Slagharen: vernieuwd spookhuis, nieuwe parade

Scary Prairie en Western Nightmares keren terug naar Attractiepark Slagharen. Het pretpark vierde vorig jaar voor het eerst Halloween. Dat is goed bevallen. In 2024 staan de griezelige middagen en horroravonden wederom op de kalender, met enkele vernieuwingen. Zo krijgt de beleving Crows Nest een andere opzet.

Voorheen was Crows Nest een hooibalendoolhof in de openlucht. Vanaf dit jaar is het strolabyrint volledig overdekt: de walkthrough wordt ondergebracht in hetzelfde complex als spookhuis The Manor. Dat biedt extra mogelijkheden voor decors en effecten. "Het wordt compleet anders dan vorig jaar", belooft een woordvoerder.

Naast haunted house The Manor gaat ook de walkthrough Outcast Camp weer open. Er worden in totaal ruim zeventig acteurs ingezet. Nieuw is de Monsterwalk: een parade met alle griezels waarmee om 18.00 uur Western Nightmares wordt afgetrapt. Verder zorgt Slagharen voor een verrassende ervaring "op een bijzondere locatie", vergelijkbaar met een interactieve minishow die voorgaande editie in een kerkje te zien was.



Acht avonden

Het avond-evenement is geschikt voor kinderen vanaf 14 jaar. Slagharen blijft op acht avonden geopend tot 22.00 uur: vrijdag 18, zaterdag 19, vrijdag 25, zaterdag 26, woensdag 30 en donderdag 31 oktober en vrijdag 1 en zaterdag 2 november. De kindvriendelijke variant Scary Prairie vindt plaats op achttien dagen in de herfstperiode: zaterdag 12 en zondag 13 oktober, plus zaterdag 19 oktober tot en met zondag 3 november.



Scary Prairie is bedoeld voor gezinnen met jonge kinderen. Zij kunnen wederom de griezelgebieden Pumpkin Market, Main Street en Lost Trail ontdekken. Laatstgenoemde zone wordt uitgebreid. Verder presenteert Slagharen dit jaar een nieuw "harig personage", waarover binnenkort meer naar buiten komt.