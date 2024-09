Parc Astérix Paris

Bezoeker Parc Astérix beschrijft incident bij achtbaan: trein knalt tegen bagagebak

In Parc Astérix is een achtbaantrein tegen een verrijdbare bagagebak geknald. Dat beschrijft een Franse pretparkfan op Instagram. De bezoeker maakte op woensdag 28 augustus een ritje in de hangende achtbaan OzIris. Daar rijden medewerkers met een bagagekast langs de trein, zodat inzittenden hun tassen en persoonlijke voorwerpen snel kunnen afgeven.

Een lege bak kwam op een verkeerde plek terecht: onder het spoor. "Een trein werd het circuit op gestuurd terwijl een trolley bestemd voor tassen in de weg stond", meldt ene Brivaël. De trein raakte de bak, maar er werd geen noodstop geactiveerd. "De kar reed onder alle rijen van de trein door en viel om toen de trein passeerde."

Volgens de ooggetuige had de situatie veel erger kunnen aflopen. "Gelukkig hadden veel passagiers de reflex om hun benen omhoog te doen. De gevolgen hadden ernstig kunnen zijn: benen hadden bekneld kunnen raken en de trein had kapot kunnen gaan, waardoor de veiligheid tijdens de rit in het geding had kunnen komen."



Afgesnauwd

Na afloop van de rit heeft de bezoeker opheldering gevraagd aan het personeel, maar hij werd naar eigen zeggen afgesnauwd. "De operators reageerden agressief. Ze wilden niet naar ons luisteren, ook al was de gebeurtenis traumatisch." Na lang aandringen kwam uiteindelijk een manager ter plaatse. Ondertussen bleef de achtbaan gewoon draaien.



"De gevolgen van dit incident hadden dramatisch kunnen zijn. Dat mag niet gebagatelliseerd worden." OzIris is een inverted coaster van de Zwitserse firma Bolliger & Mabillard, geopend in 2012. Parc Astérix heeft zelf niet publiekelijk gereageerd op het voorval. Ook op een vraag van Looopings kwam nog geen antwoord.