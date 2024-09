Efteling

Gewoon weer wachten: virtuele wachtrij bij Efteling-attractie Droomvlucht uitgeschakeld

De virtuele wachtrij bij Droomvlucht in de Efteling staat weer uit. Van maandag 1 juli tot en met zaterdag 31 augustus konden bezoekers de reguliere wachtrij overslaan door via de Efteling-app gratis een digitale reservering te maken. Het ging om een experiment, dat nu ten einde is gekomen.

Sinds zondag 1 september moeten alle bezoekers gewoon weer aansluiten in de normale Droomvlucht-wachtrij. Barcodescanners, poortjes en informatieborden zijn weggehaald. Of het systeem ooit weer terugkomt, kan de Efteling nog niet met zekerheid zeggen. De proef zal de komende tijd intern geëvalueerd worden.

Efteling-bezoekers reageerden over het algemeen positief op het concept, omdat er altijd nog de mogelijkheid was om gebruik te maken van de reguliere rij. De app was geen verplichting. Over een paar jaar wil het management in het hele park wachtrijen van maximaal twintig minuten. Dat wil men bereiken met "nieuwe wachtmethodes".