Drouwenerzand Attractiepark

Vier spookhuizen en festivalterrein tijdens Halloween in Drents pretpark Drouwenerzand

Het Drentse attractiepark Drouwenerzand presenteert dit jaar vier spookhuizen tijdens Halloween. Op vijf dagen in oktober en november staat het pretpark in het teken van Scary Halloween, van 18.00 tot 21.00 uur. Naast enkele nieuwe haunted houses worden op meer plekken vernieuwingen doorgevoerd, vertelt een woordvoerder.

De spookhuizen heten Free(a)ks Zoo, 3033, Fiesta Loca en Landhuys den Linden. Free(a)ks Zoo is een dierentuin vol angstaanjagende nachtdieren. In haunted house 3033 worden bezoekers meegenomen naar een onheilspellende toekomst. Fiesta Loca draait om een Mexicaans feest dat uitmondt in een nachtmerrie.

Landhuys den Linden is een spookhuis met karretjes dat het hele seizoen geopend is, maar op halloweenavonden neemt een nieuwe bewoner zijn intrek in het huis. Verder zijn er de scare zones Winterplein, Vikingplein, Franse Revolutie en Halloween Festival; een nieuw festivalterrein met muziek en horeca.



Sfeerverlichting

Naast de nieuwe belevingen wordt veel geïnvesteerd in sfeerverlichting, zegt de voorlichter. "Hierdoor zal de halloweenervaring in het gehele park nog meer tot zijn recht komen." Het park opent op halloweendagen om 13.00 uur. De pleinen zijn overdag geschikt voor gezinnen met kinderen.



Om 18.00 uur start Scary Halloween met een Griezelparade. Vervolgens verspreiden de scare actors zich over het terrein. Drouwenerzand viert Halloween op zaterdag 12, zaterdag 19, zaterdag 26 en woensdag 30 oktober en zaterdag 2 november. Drouwenerzand is gestopt met een vuurwerkshow.



Nepwonden

De entreeprijs bedraagt 28,50 euro aan de kassa en 23,50 euro op internet. Dat is inclusief toegang tot alle spookhuizen, pompoen uithollen, schminken met nepwonden en onbeperkt fruit, broodjes, soep, friet, snacks, koffie, thee, limonade en ijs. Kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen ook waardebonnen voor een oliebol, een pizzapunt en twee spellen.