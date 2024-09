Efteling

Efteling-vaartocht De Zes Zwanen na tweeënhalve maand weer geopend

De technische problemen bij De Zes Zwanen in de Efteling zijn eindelijk opgelost. Vanaf vandaag kunnen bezoekers weer een vaartocht maken op de rug van één van de zwanen uit het sprookje. De mini-attractie in het Sprookjesbos was maar liefst tweeënhalve maand gesloten.

Na een reguliere onderhoudsbeurt, die duurde van 27 mei tot 7 juni, trad een mechanisch defect op. Sinds 12 juni was De Zes Zwanen dicht. De reparatie liet erg lang op zich wachten omdat een onderdeel niet geleverd kon worden. Aanvankelijk communiceerde de Efteling dat de heropening half juli zou plaatsvinden.

Dat moment moest meermaals uitgesteld worden. Vandaag - de laatste dag van het hoogseizoen - is de rondvaart alsnog weer operationeel. De Zes Zwanen, geopend in 2019, is de nieuwste uitbeelding in het Sprookjesbos. Bezoekers zien hoofdpersonage Elisa een hemd breien van bosasters.