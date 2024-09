Heide Park Resort

Twee hoofdacts van muziekfestival in Heide Park komen niet opdagen

Het grote muziekfestival in het Duitse pretpark Heide Park krijgt opnieuw een tegenvaller te verwerken. Eerder deze week werd bekend dat dj Felix Jaehn, onder meer bekend van de hit Cheerleader, niet zal optreden tijdens het Heide Park Festival vanwege mentale problemen. Op het allerlaatste moment laat nóg een headliner het laat afweten.

Het Amerikaanse dj-duo The Chainsmokers zal niet aanwezig zijn tijdens het tweedaagse evenement, dat dit weekend plaatsvindt in het Noord-Duitse attractiepark. Dat heeft het festival zaterdag bekendgemaakt via social media. Eigenlijk hadden de artiesten vanavond op het podium moeten staan als hoofdact.

"Vanwege logistieke problemen, waar niemand iets aan kan doen, kunnen we The Chainsmokers niet naar Heide Park brengen", staat in een statement. De organisatie benadrukt dat de dj's er zelf ook niets aan kunnen doen. "Het spijt ons voor het ongemak."



Hits

Later volgde een aanvullende verklaring waarin staat dat er driftig wordt gezocht naar een vervanger. "Het programma eindigt niet vóór 23.00 uur!", belooft men. "Jongens, aan sommige dingen kun je gewoon níets doen..." The Chainsmokers scoorden de afgelopen jaren hits als Selfie, All We Know, Closer, Don't Let Me Down, Something Just Like This en Paris.



Zaterdag, op de eerste festivaldag, vormden Don Diablo en Hardwell de topacts. Het Heide Park Festival is niet het succes waar vooraf op gehoopt was: de kaartverkoop viel tegen, gaf de organisatie afgelopen week toe. Daarom is Heide Park dit weekend ook geopend voor reguliere bezoekers. Zij krijgen de mogelijkheid om hun ticket te upgraden naar een festivalkaartje.