Duinrell

Dit jaar fors meer incidenten in asielzoekerscentrum Duinrell

Het aantal incidenten in het asielzoekerscentrum op het terrein van Duinrell is dit jaar fors toegenomen. In de eerste zes maanden van 2024 werden maar liefst 162 incidenten geregistreerd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Vorig jaar noteerde men 153 voorvallen verspreid over twaalf maanden.

Een aanzienlijke stijging dus. Van de 162 registraties in de eerste helft van dit jaar was 41 keer sprake van agressie of geweld. In andere gevallen ging het bijvoorbeeld om het overtreden van de huisregels, suïcidedreiging of een hongerstaking.

In Duinrell worden ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen opgevangen. Daar staat de teller na zes maanden op 95 incidenten, waarvan 28 keer agressie of geweld. De politie moest meermaals in actie komen.



Diefstal

Bij 29 politiemeldingen in de eerste zes maanden van 2024 waren bewoners van de opvanglocatie in Duinrell betrokken. Voorbeelden zijn schennis, diefstal uit een auto, winkeldiefstal, overlast, ruzies, verdachte situaties en verkeersongevallen met letsel.



Ook registreerde de politie drie zedendelicten, waar nog onderzoek naar gedaan wordt. De vermoedelijke daders zijn overgeplaatst naar een andere opvanglocatie. Alle cijfers komen uit een informatiebrief die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft gestuurd.



2028

Duinrell vangt al vijftien jaar lang asielzoekers op. Sinds maart dit jaar heeft het Wassenaarse vakantiepark officieel de status van een regulier asielzoekerscentrum in plaats van een noodopvang. Er is plek voor 930 mensen. De afspraak is dat het COA tot 12 maart 2028 gebruik mag maken van een deel van het Duinrell-terrein. Daar ontvangt het pretpark een riante vergoeding voor.