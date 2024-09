Apenheul

Apenheul gaat komende winter open, maar focus ligt niet op de apen

Apenheul werkt toe naar een allereerste winteropenstelling. De poorten van het dierenpark in Apeldoorn gaan komende winter open, maar bezoekers kunnen in de wintermaanden niet ouderwets aapjes kijken. Er wordt gezorgd voor een andere opzet dan gewoonlijk, vertelt een woordvoerster aan Looopings.

Omdat de meeste binnenverblijven niet geschikt zijn voor publiek, moest men iets anders verzinnen. Details worden op een later moment bekendgemaakt. "We zijn nu de puntjes op de i aan het zetten." Wel belooft de voorlichtster "een concept dat dichtbij ons ligt, met de focus op de natuur en op ons mooie park".

"We denken dat we een heel bijzondere beleving kunnen neerzetten. Het moet echt een trekker worden voor de stad Apeldoorn, voor gezinnen met kinderen." Voor het nieuwe evenement wordt samengewerkt met een partner. Lichtsculpturen of een kerstmarkt hoeven we in ieder geval niet te verwachten. "Dat past niet bij ons."



Prullaria

Apenheul-directeur Roel Welsing vertelde in 2022 al over het voornemen om 's winters open te gaan. Daar dacht men intern over na vóór de coronacrisis. Nu die achter de rug is, wordt het plan weer afgestoft. "Ik zie mezelf niet meteen allerlei prullaria in het park zetten", zei Welsing destijds in de Looopings Podcast. "Dat conflicteert natuurlijk te veel met waar wij voor staan."