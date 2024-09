Walibi Holland

Walibi Holland vraagt 220 euro voor onbeperkte Fast Lane tijdens Halloween

Geen zin om te wachten tijdens de Halloween Fright Nights in Walibi Holland? Wie dit jaar kiest voor een onbeperkte Fast Lane-optie, moet diep in de buidel tasten. Het pretpark vraagt op de populairste halloweendagen maar liefst 220 euro per persoon om op één dag de wachtrijen bij enkele attracties over te slaan.

Het gaat om het tarief van Fast Lane Gold, waarmee de actuele wachttijd na een reservering met 90 procent verkort wordt. Zodra bezoekers aan de beurt zijn, mogen ze gebruikmaken van een aparte wachtrij. Walibi werkt tegenwoordig met variabele tarieven, afhankelijk van de verwachte drukte.

Zo neemt men op zondag 6 oktober vooralsnog genoegen met 170 euro per persoon. Een week later stijgt de prijs van Fast Lane Gold naar 190 euro. De laatste twee Fright Nights-weekenden zijn bezoekers 220 euro per persoon kwijt, bovenop de reguliere entreeprijs.



Spookhuizen

Het gaat om een stijging van zo'n 25 procent ten opzichte van vorig jaar. Fast Lane werkt alleen bij elf attracties: de pas kan niet ingezet worden bij spookhuizen en walkthroughs. Het maakt één dag gebruikmaken van de voorrangsservice duurder dan een jaarabonnement op Walibi Holland. Een seizoenspas kost dit jaar 99 euro.



Ook de andere Fast Lane-opties Bronze, Silver en Gold Single werden duurder. Het maximale tarief van Bronze, waarmee de actuele wachttijd doorgebracht kan worden buiten de rij, bedraagt 75 euro. De prijs van Silver, goed voor het halveren van de wachttijden, gaat omhoog naar 100 euro. Gold Single - slechts één keer geldig per attractie - kost maximaal 135 euro.