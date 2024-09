Attractiepark de Waarbeek

De Waarbeek vernieuwt halloweenaanbod: walkthrough twee keer zo groot

Attractiepark de Waarbeek in Hengelo zet stappen op halloweengebied. Voor de tweede editie van horror-evenement Lost in the Park voert men verschillende vernieuwingen door. Zo wordt een walkthrough met griezels twee keer zo groot.

Op de voormalige locatie van de beleving Lost with the Hill Billy's ontstaat Camping Nooit Geen Rust: een oer-Hollandse camping met een eigenaardige eigenaar. "De route wordt twee keer zo lang als voorheen, inclusief een voorshow en drie nieuwe gebouwen waar bezoekers doorheen gaan", vertelt een woordvoerder.

Haunted house Lost in the Movies, het hoogtepunt van de eerste editie van Lost in the Park, krijgt enkele nieuwe scènes. Spookhuis Huyze Pelle wordt groter. Daar zet de Waarbeek ook extra acteurs in. In het hart van het park komt een scare zone te liggen. Er wordt ook gezorgd voor een speciaal fotopunt.



Griezelbingo

Lost in the Park vindt plaats op zaterdag 12, zaterdag 19, zaterdag 26 en woensdag 30 oktober en zaterdag 2 november. Overdag zijn er al familievriendelijke activiteiten onder de noemer Happy Halloween, van 13.00 tot 17.00 uur. Voorbeelden zijn pompoenen uithollen, marshmallows roosteren, schminken en een griezelbingo.



Wie een dagticket aanschaft, mag 's avonds gewoon blijven. Aparte tickets voor het avond-evenement, van 17.00 tot 19.00 uur, kosten tijdelijk 13,99 euro in de online voorverkoop, later 14,99 euro en uiteindelijk 16,50 euro aan de kassa. Er geldt een minimumleeftijd van 12 jaar. De reguliere all-inclusive-formule blijft actief tijdens Halloween.



Spirello

Nieuw is een vip-pas voor voorrang bij de spookhuizen en walkthrough, plus drie extra lekkernijen: churros, aardappelspiraal Spirello en een halloweenmocktail. Daarvoor vraagt de Waarbeek momenteel een bijbetaling van 9,99 euro. Het uiteindelijke tarief wordt 12,50 euro.