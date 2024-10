Walibi Holland

Nieuw Walibi-spookhuis Us vs You: 64 procent van tickets openingsweekend niet verkocht

Het loopt nog niet storm bij het nieuwe spookhuis van Walibi Holland. Bezoekers van de Halloween Fright Nights kunnen dit jaar het haunted house Us vs You ontdekken, waarin ze terechtkomen in een sadistische tv-show. Voor het openingsweekend is nog meer dan de helft van de tickets beschikbaar.

Dat blijkt uit verkoopinformatie die Looopings heeft ingezien. Walibi's populaire halloweenfestival start op zaterdag 5 oktober. Us vs You is open van 15.00 tot 23.00 uur. Elk half uur kunnen 350 mensen naar binnen. Dat resulteert in een totale capaciteit van 5600 personen per dag. De toegangsprijs varieert van 12,50 tot 15,50 euro per persoon.

Normaal gesproken zijn nieuwe Walibi-spookhuizen op de openingsdag volledig uitverkocht. Bij Us vs You is op zaterdag echter nog 56 procent van de toegangskaarten beschikbaar: 3118 van de 5600. Geen enkel tijdvak is momenteel vol. Voor het vierde tijdslot, 16.30 tot 17.00 uur, zijn bijvoorbeeld 294 van de 350 plekken nog niet bezet.



Gemiddeld

Voor zondag werden vooralsnog nog minder tickets verkocht. 72 procent van de kaarten voor het nieuwe spookhuis -is nog te koop: 4023 van de 5600. Het rustigste tijdvak is op dit moment 17.30 tot 18.00 uur: van de 350 plaatsen zijn er nog 331 te boeken. Gemiddeld genomen werd 64 procent van de kaarten voor Us vs You tijdens het openingsweekend tot nu toe niet verkocht.



Uiteraard doet Walibi er alles aan om daar de komende dagen nog verandering in te brengen. Het pretpark verstuurt dagelijks een marketingmail in de hoop de ticketverkoop te stuwen. Er staan dit jaar dertien Halloween Fright Nights op de planning: alle zaterdagen en zondagen tot en met 3 november, plus vrijdag 25 oktober, donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november.



Arena

Voor Us vs You liet Walibi zich inspireren door Squid Game, The Hunger Games en The Maze Runner. Wie naar binnen stapt, wordt onderdeel van een tv-show waarin arme deelnemers gruwelijke dingen meemaken om de rijken te vermaken. Ze moeten onder meer vluchten voor een bewegende muur met scherpe pinnen. Ook komen bezoekers kettingen, buizen, kooien, planten en insecten tegen. Het hoogtepunt is een arena met een gladiator.



Zaterdag 5 oktober







Zondag 6 oktober