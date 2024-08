Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park zet actrices in bij waterachtbaan Poseidon: 'Glas water in mijn gezicht'

Europa-Park heeft bezoekers verrast met entertainers bij waterachtbaan Poseidon. Een bezoeker van het Duitse pretpark was stomverbaasd toen hij tijdens de rit plotseling drie actrices tegenkwam: Griekse vrouwen met bloemenkransen. Ze zorgen ervoor dat inzittenden direct kletsnat werden.

Zo spetterden de dames water naar passerende boten met hun voeten. Ook droegen ze kelken waarmee ze water over de passanten konden gooien. "Niemand heeft me gewaarschuwd voor de zeemeerminnen in de Poseidon-attractie", schreef een bezoeker gisteren op X.

"Ik was niet klaar voor het glas water in mijn gezicht, lol. Geweldig!" De actrices verschenen bij de start van de vaartocht, in een oude Griekse tempel. Poseidon ligt in het Griekse themagebied van Europa-Park. De 23 meter hoge watercoaster van Mack Rides, geopend in 2000, bestaat uit twee liften en twee keer een splash, met daartussen een achtbaangedeelte.