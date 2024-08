Disneyland Paris

Video: achter de schermen bij opknapbeurt bootjesattractie Disneyland Paris

Disneyland Paris laat zien wat er de afgelopen maanden allemaal gebeurd is bij de attractie Le Pays des Contes de Fées. De sprookjesachtige vaartocht in Fantasyland gaat vandaag weer open na een grote onderhoudsbeurt, die in maart begon. Een vier minuten durende video biedt een blik achter de schermen.

In de reportage komen artistiek leider Keith Rector en showproducent Louise Doré aan het woord. Zij vertellen dat gekozen is voor de introductie van drie nieuwe verhalen - Winnie de Poeh, Frozen en Up - om jongere bezoekers aan te spreken. We zien beelden van de werkplaats waar de decoraties zijn gemaakt.

Ook toont men hoe bestaande decors worden opgefrist. Hoewel de scènes in de dertig jaar oude bootjesattractie behoorlijk klein zijn, hebben ontwerpers en vormgevers geprobeerd om zo veel mogelijk details in de taferelen te stoppen.



Plastic flessen

Le Pays des Contes de Fées betekent Het Land van Sprookjes. Bij de renovatie werd een nieuwe ingang gerealiseerd: een sierlijke blauwe boog met pagina's uit sprookjesboeken en een vermelding van de nieuwe sponsor van de attractie. Dat is Vittel, bekend van de plastic flessen met bronwater.