Fans

Jos (38) bereed als eerste Nederlander tweeduizend verschillende achtbanen

Geen enkele Nederlander heeft meer achtbanen bereden dan Jos Boudestein (38). Afgelopen week bereikte de rollercoasterfanaat uit Delft een bizarre mijlpaal door achtbaan nummer tweeduizend aan te tikken. Boudestein, die al jaren aan kop staat in het Nederlandse achtbaanklassement, heeft er een sport van gemaakt om zo veel mogelijk verschillende rollercoasters uit te proberen.

Daarvoor reist hij de hele wereld over. In 2017 haalde hij Looopings toen hij duizend verschillende achtbanen op zijn naam had staan. "Iedere nieuwe achtbaan in de buurt wil ik zeker even uitproberen, maar het is niet zo dat ik nu voor de tweeduizend ga", vertelde Boudestein destijds. "Ik wil eigenlijk vooral lol maken in de parken."

Toch staat de teller zeven jaar later wel degelijk op tweeduizend. Het voornemen om vooral lol te maken is gebleven, vertelt de ervaringsdeskundige nu. "De hobby moet altijd een hobby blijven, alleen dan blijft het leuk. Tweeduizend was nooit echt een doel an sich."



Financiële mogelijkheden

Wel deed Boudestein de laatste duizend coasters in een korter tijdbestek dan de eerste duizend. "Voornamelijk dankzij de financiële mogelijkheden die je als werknemer hebt ten opzichte van scholier of student." Zelfs in coronajaren 2020 en 2021, waarin verre reizen bijna onmogelijk waren, lukte het de Nederlander om in Europa driehonderd nieuwe achtbanen af te tikken.



Voor de tweeduizendste rollercoaster op de lijst trok Boudestein naar Japan. De mijlpaal werd bereikt bij Crazy Mouse in pretpark Kitami Family Land, een bizarre wilde muis met een looping erin. "Wat de achtbaan extra bijzonder maakt, is dat je er vanaf de bewoonde wereld vijf uur voor moet rijden om er te komen. Weinig achtbaanfans hebben deze achtbaan dus gedaan."



Twijfelgevallen

Er bestaat onder pretparkliefhebbers geen consensus over wat een achtbaan genoemd kan worden en wat niet: sommige attractietypes zijn twijfelgevallen. Het zorgt voor een eeuwige discussie. Boudestein rekent butterfly-attracties - een schans met een karretje dat heen en weer glijdt - bijvoorbeeld wel mee, maar alpine coasters niet.



Wat maakt een butterfly een achtbaan? "Als Piet Mondriaan een achtbaan zou ontwerpen, dan wordt het een butterfly." Het is een rollercoaster "geabstraheerd tot de absolute essentie". "Een station, een wagentje, een lift en zwaartekracht." Voor het bijhouden van de score gebruikt de kenner de website Coaster-Count.



Gekkenwerk

Daar is Boudestein wereldwijd de zestiende persoon die de tweeduizend haalt, maar de allereerste Nederlander. En hoe nu verder? "Met 2001 natuurlijk." Is drieduizend banen een optie? "Ik heb geen idee. Weer binnen zeven jaar is gekkenwerk, want het aantal regio's waar ik eventjes honderd achtbanen kan binnenhalen in één vakantie raakt op."



Een top tien maken van zijn favoriete rollercoasters aller tijden vindt de Nederlander onbegonnen werk. Hij kan wel een aantal banen noemen die wat hem betreft een gezamenlijke eerste plek verdienen: F.L.Y. in Phantasialand, The Incredible Hulk Coaster in Universal Islands of Adventure, Formula Rossa in Ferrari World, X2 in Six Flags Magic Mountain, Eejanaika in Fuji-Q Highland, Dinoconda in China Dinosaurs Park, The Ride to Happiness by Tomorrowland in Plopsaland de Panne, The Smiler in Alton Towers en Voltron Nevera powered by Rimac in Europa-Park. "Maar F.L.Y. is de enige achtbaan die mij sprakeloos kreeg na de eerste rit."