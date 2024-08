Leveranciers

Video: Duitse attractiebouwer ontwerpt achtbaan in de vorm van het getal 8

Een Duitse attractiebouwer neemt de term 'achtbaan' wel heel letterlijk. Maurer Rides heeft een launch coaster ontwikkeld in de vorm van het getal 8. De zogeheten spike giant-8-loop bestaat uit een bochtig parcours met als blikvanger een 30 meter hoge inversie. "Van dit rechtopstaande element dromen achtbaanontwerpers al tientallen jaren", zegt Maurer erover.

"Dankzij onze spike-technologie is deze droom nu werkelijkheid geworden." Het bedrijf spreekt over "een enorm wow-effect". "Het is lastig te geloven dat dit echt te berijden is." De slogan luidt dan ook "berijd het onmogelijke".

Het voorbeeldmodel is 325 meter lang. "Dat maakt deze sensationele attractie betaalbaar voor kleinere parken", aldus Maurer. De topsnelheid bedraagt 60 kilometer per uur. "De giant-8-loop biedt niet alleen pure sensatie, maar zorgt ook voor een uniek visueel spektakel dat zowel passagiers als toeschouwers in vervoering brengt."



Drievliet

We kennen Maurer Rides als de fabrikant van onder meer de Kopermijn, Twistrix en Formule X in Drievliet, Naga Bay in Bobbejaanland, Winja's Fear & Force in Phantasialand en Crush's Coaster in Disneyland Paris. Tegenwoordig focust de firma op het spike-model, waarvan in Europa twee exemplaren operationeel zijn: Sky Dragster in het Duitse Skyline Park en Desmo Race in het Italiaanse Mirabilandia.