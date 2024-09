Les Orres

13-jarig meisje ernstig gewond na val uit rodelachtbaan: 30 meter meegesleurd met karretje

Een 13-jarige meisje is ernstig gewond geraakt door een val uit een Franse rodelachtbaan. Tijdens een ritje in de alpine coaster L'Orrian Express viel ze uit het karretje. Vervolgens werd ze nog 30 meter meegesleurd met het voertuig, met een snelheid van zo'n 40 kilometer per uur.

Het ongeluk vond halverwege augustus plaats in recreatieoord Les Orres, gelegen in de Zuidoost-Franse regio Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vervolgens lag het slachtoffer een week op de intensive care. Ze hield onder andere een klaplong, acht gebroken ribben en gezichtsletsel aan het ongeval over. Ook liep ze een enorme wond op in haar zij, die haar lever en een nier heeft aangetast.

De familie van het meisje heeft besloten om een officiële klacht in te dienen bij de gemeente, die de toeristische attractie beheert. Burgemeester Pierre Vollaire beweert dat de tiener de veiligheidsinstructies niet heeft nageleefd. Een onderzoek moet uitwijzen wie er gelijk heeft. De rodelachtbaan blijft de rest van het jaar buiten gebruik.



Duitse fabrikant

Normaal gesproken is de 770 meter lange attractie alleen operationeel in de zomermaanden: dit jaar zouden bezoekers tot begin september welkom zijn. L'Orrian Express werd in 2009 gebouwd door de Duitse fabrikant Wiegand. Begin dit jaar maakte de alpine coaster andere slachtoffers: in februari liepen twee meisjes van 10 en 13 jaar verwondingen op.