La Récré des 3 Curés

Vrouw (35) gewond door waterbaan in Frans pretpark

Een 35-jarige vrouw heeft verwondingen opgelopen tijdens een vaartocht in een Frans attractiepark. Het slachtoffer stapte afgelopen zaterdag in Niagara in pretpark La Récré des 3 Curés, een waterglijbaan met ronde boten. Onderaan de afdaling botste de boot tegen een ander vaartuig aan.

Door de harde klap werd de dertiger naar eigen zeggen door de boot geslingerd. Ze lijdt aan osteogenesis imperfecta, een aandoening die ook wel bekend staat als brozebottenziekte. Na afloop bleek ze meerdere beenfracturen opgelopen te hebben. Medewerkers schakelden in eerste instantie alleen EHBO'ers in.

Uiteindelijk is de vrouw, die in een rolstoel zit, naar het ziekenhuis gebracht. Ze vertelt aan Franse media dat ze de risico's van haar beperking kent, maar normaal gesproken ondervindt ze geen problemen in deze attractie. Daarom overweegt ze een officiële klacht in te dienen tegen het management.



Bobbejaanland

La Récré des 3 Curés wil zelf niet reageren op het voorval. De bewuste attractie, Niagara, is afkomstig uit België. Tussen 1999 en 2008 stond de 13 meter hoge waterbaan in Bobbejaanland, toen onder de naam Bobby Drop. De Nederlandse fabrikant Van Egdom ging vorig jaar failliet.