Chessington World of Adventures Resort

Steekpartij in Engels pretpark: twee mannen gewond

In het Engelse pret- en dierenpark Chessington World of Adventures heeft een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij liepen twee mannen verwondingen op. Eén daarvan moest behandeld worden in het ziekenhuis, de ander raakte lichtgewond.

De politie heeft een derde man gearresteerd op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Men vermoedt dat de drie elkaar kenden, maar de aanleiding is niet duidelijk. Het steekincident vond vorige week donderdag plaats op de parkeerplaats van het attractiepark, rond 14.40 uur.

Een woordvoerder van Chessington geeft aan dat sprake was van een "geïsoleerd voorval". "De hulpdiensten werden onmiddellijk opgeroepen en ons getrainde EHBO-team verleende zorg totdat de ambulance arriveerde." Bovendien kwam een traumahelikopter ter plaatse.