Heide Park Resort

Kaartverkoop voor muziekfestival in Duits pretpark valt tegen: 'Niet wat we ervan verwacht hadden'

Een groot muziekfestival in het Noord-Duitse pretpark Heide Park is niet het succes waar men op gehoopt had. In het attractiepark vindt komend weekend de eerste editie van het Heide Park Festival plaats, met optredens van onder andere Zara Larsson, Hardwell, Don Diablo en The Chainsmokers. De kaartverkoop valt tegen.

Dat vertelt David Davood van organisator Highlight Production in een videoboodschap op social media. Hij besloot het publiek toe te spreken naar aanleiding van klachten en verontrustende verhalen. Eigenlijk zou Heide Park namelijk gesloten zijn voor reguliere bezoekers op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september, maar sinds kort worden er gewoon entreebewijzen verkocht.

Die zijn stukken goedkoper dan de festivaltickets. Festivalgangers voelden zich dan ook bekocht. Dat was vorige maand ook het geval toen tickets plotseling met 50 procent korting werden aangeboden. Het riep de vraag op of het evenement wel door zou gaan. Die twijfel probeert Davood weg te nemen. Ook belooft hij dat het festivalterrein alleen toegankelijk zijn voor mensen met een speciaal kaartje.



Immense problemen

In het filmpje geeft de initiatiefnemer toe dat het proces moeizaam verloopt. Hij benadrukt dat meer partijen daar last van hebben. "De evenementenbranche in Duitsland gaat momenteel gebukt onder immense problemen. Dalende kaartverkoop en stijgende kosten hebben ertoe geleid dat sommige van onze concurrenten hun festival moesten uitstellen of zelfs annuleren. Maar ik kan jullie geruststellen: wij gaan door, 100 procent zeker."



Die zekerheid was er eerder intern niet, onthult Davood. Op dit moment zijn er zo'n 18.000 tickets verkocht. "Dat is voor het eerste jaar echt niet slecht, maar het is ook niet wat we ervan verwacht hadden. We hadden gerekend op andere cijfers en daarom - en dat moet ik ook toegeven - hebben we soms beslissingen genomen die misschien onbegrijpelijk waren."



Excuses

Dat was echter nodig om ervoor te zorgen dat het festival door kon gaan, aldus Davood. "Annuleren was voor ons geen optie." De organisator biedt zijn excuses aan voor de ontstane verwarring en frustratie. "Wij hopen dat jullie onze huidige situatie op zijn minst enigszins kunnen begrijpen."



Dagkaarten voor zaterdag of zondag zijn momenteel online verkrijgbaar voor 109,99 euro. Een Full Weekend Ticket voor beide dagen kost 199,99 euro. Zaterdag komen onder meer Don Diablo, Hardwell en Wincent Weis langs. Zondag zijn dat Zara Larsson, YouNotUs en The Chainsmokers. Dj Felix Jaehn heeft deze week afgezegd vanwege mentale problemen.